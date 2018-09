La settimana scorsa era stato organizzato per il campionato di Eccellenza, la prossima settimana toccherà alle squadre di Promozione incontrare il presidente del C.R.Arbitri...





...della Toscana, signor Vittorio Bini. Per favorire la partecipazione di tutte le 48 società del campionato di Promozione, sono stati organizzati due incontri, lunedì 10 e martedì 11 (entrambi alle ore 17.45), la prima presso la sala riunioni della Società U.P.D. Isolotto (Via P.Fedi, 7 – Firenze); la seconda invece presso la sala riunioni della Cassa Edile Società di Livorno (Via Piemonte, 62/B – Livorno) adiacente alla Delegazione Provinciale F.I.G.C.

All'incontro, riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre partecipanti al suddetto campionato, parteciperà anche il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini.