Anteprima : Calciopiù torna in edicola (e online!) dal 4 settembre Inviato da Samuele Tofani 17 letture ) È nel segno del full color, prima assoluta nella sua storia, l’esordio di Calciopiù nella stagione 2018/2019. Il numero 27 del settimanale sportivo, in edicola e consultabile online...



su www.calciopiu.org dal 4 settembre, si apre con le rose complete e la presentazione esaustiva delle 64 squadre di Juniores regionali. Lorenzo Martinelli ha messo in fila tutte le protagoniste del prossimo torneo, dai campioni d’Italia della Lastrigiana alle neopromosse, per realizzare una guida esclusiva di una stagione lunghissima. Ma quelle degli Juniores regionali non sono le uniche rose presenti sul numero 27 di Calciopiù. Sulla rivista si prendono il loro bello spazio anche le toscane di Serie D e le 33 squadre di Eccellenza.



Il calcio giocato sul primo numero stagionale di Calciopiù

C’è chi è già sceso in campo il primo fine settimana di settembre, e Calciopiù non poteva certo lasciarsi scappare l’occasione di buttarsi subito sul calcio giocato. Si parte subito col focus sulle gare giocate nella Coppa Italia di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. E poi si vola subito nel pieno del calcio giovanile con le finali del Settembre biancorosso, del 39° Nereo Rocco e dei principali tornei della provincia di Prato.



Il futuro è già qui

La Terza Categoria di Firenze, le speranze di riscatto degli Allievi del Cascina, i sogni dei 2005 della Cattolica Virtus. E poi, ancora, le novità della Terza Categoria di Arezzo a firma Benedetta Ghelli: spiccano l’iscrizione del Kerygma Football Club, la squadra di don Salvatore Scardicchio, e del Poppi FC. Ma non ci si ferma qui: ci sono anche il rilancio dell’Arno Castiglioni Laterina, le voglie del neonato Trasimeno e le ambizioni della novità Casentino Academy nelle prime ombreggiature della stagione 2018/2019 tratteggiate da Calciopiù.



Le esclusive di Calciopiù

E, in anteprima e anticipando il comunicato ufficiale della Figc, Calciopiù è in grado di rendere noti i nomi di tutte le squadre iscritte ai campionati giovanili provinciali 2018/2019. Immancabili le previsioni sui possibili gironi. E fa rumore l’indiscrezione sul futuro prossimo degli Allievi B provinciali, per i quali si prospetta una stagione diversa.

Si chiude con un approfondimento su calcio, scuola e psicologia firmato da Samuele Tofani, che sul tema si è confrontato con Isabella Gasperini, psicoterapeuta e psicologa dello sport, e Isabella Tamburini, tutor scolastico sportivo.

Non perdete il primo numero stagionale di Calciopiù, in edicola e consultabile su www.calciopiu.org dal 4 settembre.











