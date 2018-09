Anteprima : Domani torna in edicola (e on-line) Calciopiù! Inviato da Sonia Nuzzi 29 letture ) Un appuntamento da non mancare per gli appassionati del calcio dilettantistico e giovanile che, dopo un’estate di attesa, potranno tornare a leggere le cronache...



...i commenti e gli approfondimenti sul calcio più vero.

In questo primo numero, tante anteprime sul calcio che verrà, attraverso le rose delle squadre (di Eccellenza e Juniores Regionali), i pronostici, le fotografie, i calendari e i protagonisti sul campo.

Grande spazio ovviamente anche al calcio giocato, con la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e la Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria: tutti i risultati e le partite più interessanti.

E poi ancora, focus sulla Terza Categoria, inchiesta sui Giovanissimi B e prime anticipazioni sul calcio dalle Province: Pisa, Arezzo, Siena, Pistoia e Prato.

Insomma, tutto quello che c’è da sapere sul calcio, dalla Serie D alle giovanili è, come sempre, su Calciopiù!







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 23 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 23



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 23 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli