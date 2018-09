In preparazione alla “Uefa Region’s Cup Mini Tournament”, manifestazione che si svolgerà in Toscana dal 9 al 16 ottobre prossimi e a cui parteciperanno le selezioni…



…nazionali di Moldavia, Polonia e Svizzera, la Commissione Tecnica del C.R.T. ha organizzato per giovedì 5 settembre un’altra partita amichevole, al Centro Federale “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, con inizio alle ore 15.30, contro la Sangiovannese.

Per l’occasione, il Commissario Tecnico Uberto Gatti ha convocato (per le ore 14.00) i seguenti giocatori:



Niccolai, Rossi e Battistoni (Cuoiopelli), Gurioli, Ammannati e Barbero (Fortis Juventus), Sabatini e Sciapi (Fucecchio), Burzagli, Torrini, Stella e Degl’Innocenti (Grassina), Pagnotta (Poggibonsi), Lampignano (Valdarno), Panelli e Di Nardo (Valdinievole Montecatini), Magelli e Manganiello (Zenith Audax), Mussi (Montignoso), Ghelardoni (Sp.Cecina), Antongiovanni (A.Galluzzo Oltrarno), Ceramelli (Soci Casentino).