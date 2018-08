Dopo aver fatto parlare di sé attraverso ricorsi, avvocati, sentenze e appelli, il movimento dell’Eccellenza toscana scende finalmente in campo e lascia spazio ai verdetti...



...che scaturiranno sul terreno di gioco, a partire dalla Coppa Italia che prenderà il via domenica con le gare di andata del primo turno (ritorno 12 settembre); di seguito le partite in programma (inizio ore 15.00 salvo accordi diversi) e i relativi arbitri:



Montignoso – San Marco Avenza

Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca, coad. da De Palma di Viareggio e Napolano di Empoli

Castelnuovo Garfagnana – Camaiore sab. 1 ore 15.00

Arbitro: Gabriele Fiorillo di Lucca, coad. da Cecchini di Carrara e Cauteruccio di Firenze

Atletico Cenaia – Vorno

Arbitro: Leonardo Colombi di Livorno, coad. da Nasca di Livorno e Mori di Empoli

Cuoiopelli – San Miniato Basso ore 20.45

Arbitro: Leonardo Labruna di Pontedera, coad. da Chiesi e Misson di Prato

Atletico Piombino – Grosseto ore 17.30

Arbitro: Francesco Masi di Pontedera, coad. da Cavini di Siena e Reale di Carrara

Pro Livorno – Sporting Cecina

Arbitro: Mattia Solito di Piombino, coad. da Niesi di Lucca e Chernenkova di Piombino

Castelfiorentino – Fucecchio sab.1 ore 20.45

Arbitro: Alessandro Niccolai di Pistoia, coad. da Del Vigna e Di Milta di Pistoia

Valdinievole Montecatini – Ponte Buggianese

Arbitro: Leonardo Falleni di Livorno, coad. da Pacheco e Caniglia di Firenze

Colligiana – Poggibonsi ore 20.45

Arbitro: Matteo Bertelli di Firenze, coad. da La Rosa e Cardini di Firenze

Nuova Foiano – Castiglionese

Arbitro: Flavio Barbetti di Arezzo, coad. da Pacifici e Cucciniello di Arezzo

Baldaccio Bruni – Pratovecchio Stia

Arbitro: Matteo Mangani DI Arezzo, coad. da Grassi di Arezzo e Cantore di Firenze

Rignanese – Antella 99 sab. 1 ore 16.00

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia, coad. da Goretti e Scanu sez. Valdarno

Zenith Audax – Fortis Juventus

Arbitro: Tommaso Celardo di Pontedera, coad. da Meozzi e Furiesi di Empoli

Lastrigiana – Signa ore 20.45

Arbitro: Tommaso Majrani di Firenze, coad. da Boccolini di Pisa e Martelli di Firenze

Bucinese – Valdarno F.C. ore 16.30

Arbitro: Filippo Balducci di Empoli, coad.da Iuliano di Siena e Cerofolini di Arezzo

Grassina – Porta Romana Oltrarno

Arbitro: Giacomo Ravara sez. Valdarno, coad. da Meraviglia e Donato di Pistoia