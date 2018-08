Dilettanti : Alla fine play-off allargati in Eccellenza! Inviato da Sonia Nuzzi 39 letture ) Dopo un pomeriggio “convulso”, sono arrivate le decisioni. Le simulazioni effettuate da Giovanni Mela, responsabile a livello federale, hanno portato ad una individuazione...







...di minori problemi nella riformulazione del calendario del campionato di Eccellenza girone B nel caso di quattro turni infrasettimanali da effettuare nel corso della stagione. Per questa ragione il nuovo calendario “slitta” all’inizio della prossima settimana e probabilmente sarà confermata la prima giornata con il riposo delle Badesse.

Quanto ai calendari di Promozione girone C (a 15 squadre) e Allievi Regionali girone B (a 18 squadre), la stesura porterà al riposo della formazione che avrebbe dovuto settimanalmente affrontare le Badesse mentre la formazione che riposava negli Allievi affronterà il Monteriggioni. Non cambiando nulla in termini temporali (cosa che sembrava difficile in un primo momento), c’è la conferma dei play – off allargati in Eccellenza.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza, il Monteriggioni viene inserito nel gironcino con Colligiana e Poggibonsi mentre per la Coppa Italia Promozione, se la vedranno in una gara di andata e ritorno le due squadre che dovevano affrontare le Badesse.



Non finiscono qui i ricorsi alla Camera di Conciliazione del Coni. Il Torrita (e non il Pieve Fosciana, primo nella classifica di merito) starebbe per farlo sul campionato di Promozione girone C a 15 squadre, invocando il ripristino del campionato a 16 squadre; anche il Sauro Ripescia, escluso dal campionato regionale allievi, sull’onda della sentenza sulla riammissione del Monteriggioni, chiederebbe anch’esso di essere riammesso al campionato regionale Allievi.

Ma i “ricorsi” potrebbero continuare...



Alessio Facchini







