Nelle ultime ore circola una “voce” che è quasi una notizia e che sarà ufficializzata nella tarda mattinata, quando la Lega Dilettanti e il Dipartimento Interregionale comunicheranno...



... la composizione dei gironi della prossima serie D (successivamente è prevista anche la formulazione dei calendari). Le diciassette squadre toscane quasi sicuramente saranno tutte disposte in un girone a 20 che comprenderà anche le tre squadre umbre. Se fosse così, sarebbe un grande successo in termini economici e tecnici per il calcio dilettantistico della nostra regione.



Alessio Facchini