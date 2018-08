Dilettanti : Saltano i play-off allargati in Eccellenza Inviato da Sonia Nuzzi 43 letture ) Con la riammissione delle Badesse in sovrannumero in Eccellenza girone B, saltano in via ufficiosa i play – off allargati nei due gironi. Venendo incontro alle esigenze delle società...





...il presidente del CRT Paolo Mangini è sul punto di prendere questa decisione che sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Così ci saranno solo due turni infrasettimanali nel girone B. I nuovi calendari dovrebbero essere pubblicati domani pomeriggio. Calendario nuovo anche per gli Allievi Regionali girone B. In orbita probabilmente nella stessa giornata.



