Dopo le riammissioni di Badesse e Monteriggioni decise dal Collegio di Garanzia del Coni ma ancora non ratificate dalla Figc (che dovrebbe procedere alla...



...riammissione delle due società ma potrebbe anche in linea di principio opporsi), l’unica decisione che può prendere il CRT è l’annullamento del triangolare di Promozione dove erano impegnate le Badesse. Per il resto si dovrebbero rifare tre calendari (Eccellenza girone B con alcuni turni infrasettimanali, Promozione girone C e Allievi Regionali girone B), si dovrebbe procedere alla formulazione del girone di Promozione girone C “zoppo” (a quindici squadre salvo diversa disposizione proveniente da Roma) e si dovrà attendere un parere della FIGC se la decisione presa a proposito del Monteriggioni si possa estendere ad altre squadre escluse dai regionali per lo stesso motivo (vedi Grosseto). Attesa nervosa, frenetica, anche il segretario del CRT Sauro Falciani è rientrato precipitosamente dalle ferie…



