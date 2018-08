Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto i reclami di Badesse e Monteriggioni avverso le decisioni prese dal CRT della Figc, riammettendo le Badesse in...



...sovrannumero in Eccellenza e il Monteriggioni nel campionato regionale allievi. Vittoria su tutta la linea per gli avvocati Chiacchio e Giotti che difendevano le società senesi. A questo punto il CRT dovrà rifare i calendari dei campionati Eccellenza girone B che da 16 passa a 17 e Allievi Regionali nel girone a 17 squadre che diviene a 18. Grossa sconfitta politica per la FIGC e la considerazione che forse è meglio avere un grande avvocato che un centravanti in squadra….



