Dilettanti : Amichevole in vista della Uefa Region's Cup Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) In preparazione alla “Uefa Region’s Cup Mini Tournament”, manifestazione che si svolgerà in Toscana dal 9 al 16 ottobre prossimi e a cui parteciperanno le selezioni...





nazionali di Moldavia, Polonia e Svizzera, la Commissione Tecnica del C.R.T. ha organizzato per giovedì 30 una partita amichevole, al Centro Federale “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, con inizio alle ore 17.00.

Per l’occasione, il Commissario Tecnico Uberto Gatti ha convocato (per le ore 16.00) i seguenti giocatori:



Tenti (Castiglionese), Mussi (Colligiana), Niccolai, Rossi e Battistoni (Cuoiopelli), Gurioli, Serotti, Ammannati e Guidotti (Fortis Juventus), Sabatini (Fucecchio), Burzagli, Torrini e Degl’Innocenti (Grassina), Pagnotta (Poggibonsi), Seghi (Camaiore), Diouf e Bencini (San Miniato Basso), Nardoni (Sestese), Andreotti (Grosseto), Lampignano (Valdarno), Panelli (Valdinievole Montecatini), Magelli (Zenith Audax).







