Sono stati appena resi noti anche i calendari dei campionati Allievi, Allievi B e Giovanissimi Regionali. Ecco le date e la prima giornata di tutti i gironi:



ALLIEVI REGIONALI

Si comincia il 23 settembre per finire il 19 maggio (girone B il 26); soste previste per il 23 e 30 dicembre, 6 gennaio, 14 e 21 aprile 2019 per quanto riguarda i gironi a 16 squadre, mentre il girone a 17 sarà in campo sia il 23 dicembre che il 6 gennaio.

GIRONE A – DI MERITO: Scandicci – Cattolica Virtus, Floria 1000 – Tau Altopascio, Lastrigiana – Olimpia Firenze, Maliseti Tobbianese – Aquila Montevarchi, Margine Coperta – Forcoli Valdera, Pro Livorno Sorgenti – Atletico Lucca, Rinascita Doccia – Sestese, Zenith Audax – Sporting Arno

GIRONE B: Armando Picchi – Giov.Amiata, A.Galluzzo Oltrarno – Bellaria Cappuccini, Gavorrano – Colline Pisane, Montelupo – Gracciano, Oltrera – N.Grosseto Barbanella, Ponsacco – Atl.Piombino, Sp.Cecina – San Miniato, Venturina – Castelfiorentino. Riposa: San Donato Tavarnelle.

GIRONE C: Affrico – Rignanese, Atl.Castello – OlmoPonte, Bibbiena – Firenze Ovest, Casellina – Castiglionese, S.Firmina – Belmonte A.G., Sangiovannese – Settignanese, Sinalunghese – Fortis Juventus, Valdarno F.A. – Impruneta Tavarnuzze.

GIRONE D: Capostrada Belvedere – Jolly Montemurlo, Castelnuovo Garfagnana – Massese, Capezzano Pianore – Navacchio Zambra, Don Bosco Fossone – Pisa Ovest Aurora Sp., Giovani Fucecchio – Coiano S.Lucia, Lido Camaiore – Pol.90, Poggio a Caiano – Forte dei Marmi, S.Maria – Giov.Granata Monsummano.



ALLIEVI B REGIONALI

Si comincia il 15 settembre per finire il 27 aprile. Soste previste: 29 dicembre, 2 marzo, 13 e 20 aprile:



Scandicci – Sestese, Capezzano Pianore – Gracciano, Floria 2000 – Sporting Arno, Fortis Juventus – Cattolica Virtus, Maliseti Tobbianese – Affrico, Navacchio Zambra – Atletico Lucca, Olimpia Firenze – Bibbiena, Zenith Audax – Tau Altopascio.



GIOVANISSIMI REGIONALI

Si comincia il 23 settembre per finire il 19 maggio (girone B il 26); soste previste per il 23 e 30 dicembre, 6 gennaio, 14 e 21 aprile 2019 per quanto riguarda i gironi a 16 squadre, mentre il girone a 17 sarà in campo sia il 23 dicembre che il 6 gennaio.

GIRONE A – DI MERITO: Aquila Montevarchi – Lastrigiana, Fortis Juventus – Floria 2000, Navacchio Zambra – Capezzano Pianore, Olimpia Firenze – Maliseti Tobbianese, Cattolica Virtus – Scandicci, Sestese – Bibbiena, Sporting Arno – Zenith Audax, Tau Altopascio – Margine Coperta.

GIRONE B: Bellaria Cappuccini – Mazzola Valdarbia, Fornacette Casarosa – Oltrera, Giovani Fueccchio 2000 – Armando Picchi, Gracciano – Montelupo, Pro Livorno Sorgenti – Gavorrano, S.Maria –Venturina, San Miniato – Sporting Cecina, Stella Rossa – Forcoli Valdera. Riposa: Poggibonsese.

GIRONE C: A.Galluzzo Oltrarno – Rinascita Doccia, Audax Rufina – Sinalunghese, Impruneta Tav. – Bagno a Ripoli, Isolotto – Atletica Castello, N.P.Novoli – Affrico, OlmoPonte- S.Firmina, S.Banti Barberino – Lanciotto Campi, Settignanese – Sangiovannese.

GIRONE D: Atletico Lucca – Olimpia, Coiano S.Lucia – Capostrada Belvedere, Forte Marmi – Oratorio Nazzano Carrara, Giovani Via Nova – Pietà 2004, Giov.Granata Monsummano – Mezzana, Jolly Montemurlo – Aullese, Ponte 2000 – Montecatini Murialdo, Versilia – Lido Camaiore.



Per consultare i calendari completi, accedere al sito https://toscana.lnd.it, sezione Comunicati Ufficiali.