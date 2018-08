Sono appena stati compilati e pubblicati i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria Dilettanti e di Allievi, Allievi B e Giovanissimi Regionali.



C’θ molta curiositΰ per conoscere e programmare la stagione 2018/19 e noi vi proponiamo in tempo reale le prime giornate dei vari campionati, cominciando dai dilettanti:



PRIMA CATEGORIA – 16/09 - ore 15.30

GIRONE A : Capezzano Pianore – Tirrenia, Diavoli Neri Gorfigliano – Folgor Marlia, Orentano – Sp.Bozzano, Pieve Fosciana – Staffoli, Ponte a Moriano – Tau Altopascio, River Pieve – Don Bosco Fossone, Serricciolo – Marginone, Torrelaghese – Acquacalda S.Pietro a Vico.

GIRONE B: Amici Miei – Tavola Calcio, Candeglia Porta al Borgo – C.F.2001, Galcianese – Casalguidi, Jolo – Int.Monsummano, Lanciotto Campi – Prato 2000, Piagge – San Niccolς, Rinascita Doccia – Mezzana, Vaianese – Malmantile.

GIRONE C: Affrico – Atl.Impruneta, Audace Legnaia – Cerbaia, Barberino V.Elsa – San Clemente, Fiesole – Grevigiana, Firenze Sud – Chianti Nord, I.C.Incisa – Settignanese, N.P.Novoli – Certaldo, Ponte Rondinella Marzocco – Pelago.

GIRONE D: Academy Aud.Portoferraio – Montelupo, Capanne – Saline, Castiglioncello – Butese, Colli Marittimi – Massa Valpiana, Fornacette Casarosa – Geotermica, Lajatico – Donoratico, S.Miniato – Calci, Volterrana – Sanromanese Valdarno.

GIRONE E: Alberoro – Lucignano, Capolona Quarata – Arezzo F.A., Fratta S.Caterina – Tegoleto, Valdichiana – Vaggio Piandiscς, Rassina – Viciomaggio, R.Reggello – Ambra, Spoiano – Ol.Sansovino, Sulpizia – Montagnano.

GIRONE F: Amiata – V.Chianciano, Argentario – Torrita, Fonte BelVerde – Fonteblanda, Manciano – Bettolle, Quercegrossa – S.Andrea, S.Quirico – Gracciano, Scarlino – Pianella, Torrenieri – Alberese.



SECONDA CATEGORIA – 16/09/18 ore 15.30

GIRONE A : Cerreto – Corsanico, Filvilla – Lido Camaiore, Fivizzanese – Atl.Carrara Marmi, Forte Marmi – Monzone, Mulazzo – Filattierese, Ricortola – Fortis Camaiore, Romagnano – Monti, Sp.Pietrasanta – Atl.Podenzana.

GIRONE B: Academy Porcari – Pistoiacalcio, Atl.Santacroce – Chiesina Uzzanese, Borgo a Buggiano – Giovanile Sextum, Castelfranco – Margine Coperta, Montefoscoli – Pescia, Ponte a Cappiano – Meridien Larciano, Stella Azzurra – Montagna Pistoiese, Valdibure – Cecina 2000.

GIRONE C: A.Fornoli – Pappiana, Atl.Lucca –Migliarino Vecchiano, Fornaci – Vagli, La Cella – Corsagna, Pontecosi Lagosi – Molazzana, San Giuliano – Barga, Un.Quiesa Massaciuccoli – Luccasette, V.Camporgiano – S.Filippo.

GIRONE D: Antares Montale – Settimello, Atl.Spedalino – Casellina, Daytona Calcio – Isolotto, Poggio a Caiano – Atletica Castello, S.Giusto Bagnese- Giov.Rossoneri 2000, Sesto Calcio – Virtus Laurenziana, Sporting Seano – Poggio United, Virtus Comeana – Spedalino Le Querci.

GIRONE E: A.Bellani – Antignano, Casciana T.Lari – Rosignano 6 Rose, Collevica – Treggiaia, Fabbrica – Ponte delle Origini, Latignano 2005 – Nuova Popolare Cep, Portuale Guasticce – La Cantera Acli Gabbro, Sp.Club La Torre – Livorno 9, Tirrenia – Bellaria Cappuccini.

GIRONE F: Alta Maremma – Palazzi Monteverdi, Caldana – Salivoli, Castelnuovo V.Cecina – Braccagni, Forte Bibbona – Marciana Marina, Montieri – Vada, Pomarance – Paganico, Riotorto – Rispescia, S.Vincenzo – Punta Ala.

GIRONE G : Cinigiano – Castell’Azzara, Maglianese – N.Grosseto Barbanella, Monteroni – Nuova Radicofani, Montiano – Marsiliana, Ponte d’Arbia – Orbetello, Porto Ercole – Etrusca Marina, San Quirico – Int.le S.Fiora, Sorano – Neania Cast.Piano.

GIRONE H: Albereta S.Salvi – Floria 2000, Albereta 72 – Tro.ce.do., C.S.Firenze – Fulgor Castelfranco, Faellese – S.Godenzo, Florence S.C. – Atl.Figline, Londa – F.C.Cubino, Molinense – D.L.F.Firenze, San Polo – Ludus 90 V.A.

GIRONE I: Bagno a Ripoli – San Miniato, Belmonte A.G. – Ginestra F.na, Aurora Montaione – Staggia, Castellina Scalo – S.Maria, Floriagafir Bellariva – Berardenga, Radicondoli – Cambiano United, Sambuca Casini – Geggiano, Sancascianese – Casolese.

GIRONE L: Atl.Levane Leona – Cavriglia, Atl.Valdambra – Pergine, Badia Agnano – Montemignaio, Battifolle – Tuscar, Calcio Pestello – Lorese, Falterona Alto Casentino – OlmoPonte, Indomita Quarata – Badia a Roti, S.Marco Sella – Stia.

GIRONE M: Chiesanuova – La Querce, Club Mezzana – Gallianese, Firenzuola – Montepiano, Querceto – Sant’Agata, Pietΰ 2004 – S.Banti Barberino, Rontese – Comeana Bisenzio, San Giusto – S.Piero a Sieve, Scarperia – Coiano S.Lucia.

GIRONE N: Cittΰ di Chiusi - Unione Poliziana, Guazzino – S.Firmina, Montallese – Voluntas, Montecchio – Acquaviva, Monterchiese Ercolana – Circolo Fratticciola, Pienza – Cetona, Pieve al Toppo – Virtus Asciano, Terontola – Atl.Piazze.



Per consultare i calendari completi, accedere al sito https://toscana.lnd.it, sezione Comunicati Ufficiali.