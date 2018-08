Ha preso il via domenica scorsa la stagione di Serie D, con la disputa delle gare del turno preliminare di Coppa Italia (inizialmente previste per domenica 19 agosto...



...rinviate per lutto per la tragedia che ha colpito Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime) e di alcuni anticipi del primo turno, previsto per domenica 2 settembre.

Questi i risultati che riguardano le squadre toscane:



Preliminari

AGLIANESE – PRATO 2-0

GHIVIZZANO B.MOZZANO – TUTTOCUOIO (0-0) 3- 5 dcr

GAVORRANO – SANGIMIGNANOSPORT 2-1

SCANDICCI – SINALUNGHESE 2-1



Primo turno

MONTEVARCHI – SANGIOVANNESE (3-3) 8-7 dcr

REAL FORTE QUERCETA – VIAREGGIO 4-1

SERAVEZZA – PONSACCO (1-1) 5-4 dcr



Rimanendo in ambito toscano, queste le gare del primo turno che verranno disputate domenica prossima, 2 settembre:

Savona – Massese, Sff Atletico Fregene Fiumicino – Gavorrano, Pianese – Scandicci, Aglianese – Tuttocuoio.