Sono stati comunicati gli arbitri per le gare del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, in programma per domenica 26. Ecco le designazioni che riguardano le squadre toscane:





AGLIANESE – PRATO: William Villa di Rimini, coad. da Facchini di Bologna e Scardovi di Imola

GHIVIZZANO B.MOZZANO – TUTTOCUOIO: Valerio Crezzini di Siena, coad. da Pulcinelli di Siena e Arnone di Empoli

GAVORRANO - SANGIMIGNANOSPORT: Simone Picchi di Lucca, coad. da Kika e Landucci di Pisa

SCANDICCI – SINALUNGHESE: Mario Perri di Roma 1, coad. da Almanza e Fratello di Latina