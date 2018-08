Al pari di quella di Prima Categoria, prenderà il via domenica 2 settembre anche la 35’ edizione della Coppa Toscana di Seconda Categoria. 192 le squadre...



...partecipanti, che sono state suddivise in 64 triangolari con criteri di vicinorietà, che si affronteranno nell’arco di tre giornate, previste per il 2, il 9 e 26 settembre; le vincenti di ciascun triangolare accederanno al secondo turno (in programma per il 24 ottobre). Il terzo turno è previsto per il 28 novembre, il quarto per il 16 gennaio 2019, il quinto (quarti di finale) per il 20 febbraio, infine semifinali (6 marzo) e finalissima, in gara unica e data da definire.



Queste le “gare 1” del primo turno:



Filattierese – Filvilla. Riposa: Monti

Monzone – Fivizzanese. Riposa: Mulazzo

Atl.Podenzana – Atl.Carrara Marmi. Riposa: Romagnano

Vagli – Virtus Camporgiano. Riposa: Pontecosi Lagosi

Sp.Pietrasanta – Ricortola. Riposa: Cerreto

Lido Camaiore – Fortis Camaiore. Riposa: Forte dei Marmi

Atl.Lucca – Un.Quiesa Massacciuccoli. Riposa: Corsanico

A.Bellani – San Giuliano. Riposa: La Cella

Fornaci – Barga. Riposa: Molazzana

A.Fornoli – Corsagna. Riposa: Lucca Sette

S.Filippo – Pappiana. Riposa: Migliarino Vecchiano

Latignano – Treggiaia. Riposa: Fabbrica

N.Popolare Cep – Ponte delle Origini. Riposa: Sp.Club La Torre

Collevica – La Cantera Acli Gabbro. Riposa: Tirrenia

Livorno 9 – Antignano. Riposa: Portuale Guasticce

Palazzi Monteverdi – Rosignano Sei Rose. Riposa: Vada

Forte di Bibbona – S.Vincenzo. Riposa: Caldana

Marciana Marina – Salivoli. Riposa: Riotorto

Castelnuovo V.C. – Montieri. Riposa: Pomarance

Punta Ala 2013 – Etrusca Marina. Riposa: Braccagni

Int.le S.Fiora – Neania Cast.Piano. Riposa: Cinigiano

Alta Maremma – Ripescia. Riposa: Paganico

N.Grosseto Barb. – Montiano. Riposa: Orbetello

San Quirico – Sorano. Riposa: Castell’Azzara

Maglianese – Marsiliana. Riposa: Porto Ercole

N.Radicofani – Atl.Piazze. Riposa: Cetona

Acquaviva – Montallese. Riposa: Città di Chiusi

Terontola – Montecchio. Riposa: Circ.Fratticciola

Un.Poliziana – Voluntas. Riposa: Pienza

Virtus Asciano – Ponte d’Arbia. Riposa: Monteroni

Guazzino – Geggiano. Riposa: Berardenga

S.Firmina – Pieve al Toppo. Riposa: Monterchiese Ercolana

Tuscar – Olmo Ponte. Riposa: S.Marco Sella

Indomita Quarata – Battifolle. Riposa: Pergine

Badia Agnano – Badia a Roti. Riposa: Atl.Levane Leona

Lorese – Atl.Valdambra. Riposa: Atl.Figline

Cavriglia – Calcio Pestello. Riposa: Faellese

Stia – Montemignaio. Riposa: Falterona Alto Casentino

San Polo – Tro.ce.do. Riposa: Fulgor Castelfranco

Ludus 90 V.Arno – Albereta S.Salvi. Riposa: Floriagafir Bellariva

S.Godenzo – Sant’Agata. Riposa: Scarperia

S.Piero a Sieve – Gallianese. Riposa: Londa

Firenzuola – Rontese. Riposa: S.Banti Barberino

Albereta 72 – Belmonte A.G. Riposa: Bagno a Ripoli

F.C.Cubino – Floria 2000. Riposa: Molinense

S.Giusto B. – Casellina. Riposa: C.S.Firenze

Atl.Castello – D.L.F.Firenze. Riposa: Isolotto

V.Comeana – Florence S.C. Riposa: Virtus Laurenziana

Settimello – Sesto Calcio. Riposa: Poggio United

Poggio a Caiano – Pietà 2004. Riposa: Comeana Bisenzio

La Querce – Montepiano. Riposa: G.S.Querceto

Coiano S.Lucia – San Giusto. Riposa: Club Mezzana

Antares Montale – Sp. Seano. Riposa: Chiesanuova

Margine Coperta – Montagna P.se. Riposa: Valdibure

Atl.Spedalino – Meridien Larciano. Riposa: Cecina 2000

Chiesina Uzzanese – Borgo a Buggiano. Riposa: Pescia

Giovani Rossoneri – Spedalino Le Querci. Riposa: Pistoia Calcio

Giovanile Sextum – Academy Porcari. Riposa: Ponte a Cappiano

Casciana Terme Lari – Stella Azzurra. Riposa: Montefoscoli

Atl.Santacroce – Bellaria Cappuccini. Riposa: Castelfranco

Radicondoli – Casolese. Riposa: San Miniato

Sambuca Casini – Castellina Scalo. Riposa: Staggia

Cambiano United – Sancascianese. Riposa: Aurora Montaione

Ginestra F.na – S.Maria. Riposa: Daytona Calcio



Disputeranno “gara 2” le squadre che hanno riposato nel primo turno contro quelle che hanno perso (o pareggiato in casa) in “gara 1”.