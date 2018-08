La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica conquista la vittoria nella finale per il 3° e 4° posto del 50° Torneo Città di Vignola. I viola hanno battuto per 2-1 la Spal...



...grazie ad una doppietta messa a segno da Nannelli nella ripresa. Fra i due gol del centrocampista viola, il momentaneo pareggio degli spallini, con il gol alla mezzora di Pessot.

In semifinale la squadra Viola aveva perso 2-0 contro il Sassuolo.

Stasera la finalissima tra Roma (4-3 alla Spal in semifinale) e, appunto, il Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 20.40.



FIORENTINA - SPAL 2-1

FIORENTINA: Brancolini, Pierozzi E. (77’ Pierozzi N.), Ponsi, Dutu, Lakti, Gillekens, Nannelli, Hanuljak (46’ Medja Beloko), Bocchio (54’ Kukovec), Toure Diawara (67’ Bigica), Koffi (54’ Simic). A disp.: Chiorra, Gelli, Gorgos, Fiorini, Meli, Servillo, Antzoulas. All.: Emiliano Bigica.

SPAL: Fallani, Valesani (48’ Notaristefano), Farcas, Pessot, Aziz, Uzela (61’ Spina), Alessio, Minaj (77’ Clement), Chakir, Cuellar (54’ Nikolic), Biolcati (61’ Martina). A disp.: Campi, Coulange, Cannistrà, De Angelis, Mazzoni, Seri. All.: Marcello Cottafava.

ARBITRO: Davolio di Modena.

RETI: 59’ e 84’ Nannelli, 74' Pessot.