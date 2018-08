Varie : E' ufficiale: la Serie C parte il 16 settembre! Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) La Lega di Serie C ha ufficializzato, attraverso il C.U. n.80/L pubblicato questa mattina, la data d’inizio del campionato: si parte domenica 16 settembre!



Finalmente una certezza, in questo agosto caldo e variabile non solo dal punto di vista meteorologico, che ha costretto le società aventi diritto a partecipare al campionato di Serie C (ma anche a quelle di Serie D), a vivere alla giornata, rinunciando a una programmazione ragionata dei primi impegni stagionali.







