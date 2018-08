Regna ancora una fitta nebbia fitta sulla partenza della stagione di Serie D. Il Consiglio Direttivo del Dipartimento Interregionale, riunitosi ieri a Roma presso la sede della...



...Lega Nazionale Dilettanti, ha deciso che la composizione dei gironi sarà ufficializzata entro la fine di questa settimana e quindi successivamente saranno diramati i calendari. Le difficoltà, com’é noto, nascono anche dall’inserimento delle società che ripartono dalla quarta serie, come Avellino, Bari e Modena, che chiedono l’inserimento in gironi diversi da quelli ai quali sarebbero destinate.

Quindi, anche se tuttora manca l’ufficialità, la sensazione è ancora quella che si vada verso uno slittamento dell’inizio del campionato (previsto per il 2 settembre).

In merito alla Coppa Italia, in seguito al rinvio delle gare del turno preliminare (inizialmente previsto per domenica scorsa, 19 agosto) disposto per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime, il Consiglio Direttivo ha deciso di annullare tutte le variazioni di programma già fissate e di recuperare tutte le partite domenica 26 agosto alle 16.00. Le partite del primo turno previste per il 26 agosto sono state rinviate a data da destinarsi.

Queste le gare del turno preliminare, riprogrammate per domenica 26:



Tamai-Chions, Cjarlins Muzane-Sandonà 1922, Clodiense Chioggia-Delta C. Porto Tolle, Trento-St Georgen, Levico-Virtus Bolzano, Calcio Montebelluna-Cartigliano, Ambrosiana-Vigor Carpaneto, Ciliverghe-Adrense, Olginatese-Scanzorosciate, Ciserano-Calvina, Seregno-Villa D’alme, Oltrepovoghera-Fanfulla, Sondrio-Calcio Lecco, Borgaro-Pro Dronero, Casale-Stresa, Lavagnese-Ligorna, Sestri Levante-Fezzanese, Reggio Audace-Sasso Marconi, Mezzolara-Modena, Axys Zola-Forlì, Savignanese-Classe, Castelfidardo-Santarcangelo, Recanatese-Jesina, Bastia-Montegiorgio, S.C. Trestina-Cannara, S.Nicolo Notaresco-Real Giulianova, Aglianese-Prato, Ghivizzano-Tuttocuoio, Gavorrano-Sangimignano, Scandicci-Sinalunghese, O.Agnonese-Città di Campobasso, Città di Anagni-Isernia, Anzio-Vis Artena, Ladispoli-Flaminia,Ostia-Budoni, Torres-Latte Dolce, Castiadas-Lanusei, Avellino-Nola, Turris-Pomigliano, Sorrento-Granata, Pol. Sarnese-Portici, Bari-Bitonto, Fidelis Andria-Città di Fasano, F.C. Francavilla-Rotonda, Castrovillari-Calcio Cittanovese, Locri-Roccella, Palmese-Città di Messina, Sancataldese-Marsala.



L’assemblea di ieri ha inoltre deliberato il ripescaggio (dopo Cannara e Anzio, ufficializzate ai primi di agosto) del Villafranca Veronese, per portare l’organico della Serie D 2018/2019 a 168 squadre, seguendo un criterio di organicità.