E’ stato pubblicato pochissimi minuti fa il C.U. n.10 del C.R.T.-L.N.D., che contiene i calendari, appena…sfornati, dei campioni di Eccellenza, Promozione e Juniores Regionali...



...della stagione 2018/19.



Di seguito vi proponiamo la prima giornata di ciascun girone; per consultare i calendari completi, basta andare sul sito www.toscana.lnd.it nella sezione Comunicati Ufficiali.



ECCELLENZA - inizio 9/09

GIRONE A: Castelnuovo Garf. - San Miniato, Cuoiopelli - Sp.Cecina, Montignoso - Pro Livorno, Camaiore - Castelfiorentino, Ponte Buggianese - Grosseto, Atl.Cenaia - Atl.Piombino, San Marco Avenza - Fucecchio, Vorno - Valdinievole Montecatini

GIRONE B: Antella 99 - Valdarno F.C., Baldaccio Bruni - Lastrigiana, Bucinese - Nuova Foiano, Castiglionese - Fortis Juventus, Grassina - Poggibonsi, Porta Romana - Pratovecchio Stia, Signa - Rignanese, Zenith Audax - Colligiana



PROMOZIONE - inizio 16/09

GIRONE A: Larcianese - Montespertoli, Jolly Montemurlo - Pietrasanta, Lammari - Maliseti Tobbianese, Luco - Un.Tempio Chiazzano, Quarrata Olimpia - Villa Basilica, Real Cerretese - Lampo, Sestese - Pontremolese, Viaccia Calcio - Athletic Calenzano

GIRONE B: A.G.Dicomano - Cortona Camucia, Audax Rufina - M.M.Subbiano, Castelnuovese - Firenze Ovest, Chiantigiana - Arno Cast.Laterina, Pontassieve - N.S.Chiusi, SociCasentino - Mazzola Valdarbia, S.C.Asta - Bibbiena, Terranuova Traiana - Montalcino

GIRONE C: Albinia - Pecciolese, Atl.Etruria - S.C.Lebowski, A.Galluzzo Oltrarno - Monterotondo, Badesse - Forcoli Valdera, Cascina - Venturina, Fratres Perignano - San Donato Acli, Urbino Taccola - Aurora Pitigliano, Gambassi - Armando Picchi.



JUNIORES REGIONALI - inizio 8/09

GIRONE DI MERITO: Larcianese - San Marco Avenza, Cascina - Atl.Cenaia, Urbino Taccola - Porta Romana, Lastrigiana - Cuoiopelli, Pro Livorno Sorgenti - Affrico, Rinascita Doccia - Fucecchio, Sestese - Grassina, Grosseto - Bibbiena

GIRONE B: Atletico Lucca - Don Bosco Fossone, Candeglia Portalborgo - Maliseti Tobbianese, Galcianese - Atl.Carrara Marmi, Lammari - Migliarino Vecchiano, Lanciotto Campi - Zenith Audax, Mezzana - Poggio a Caiano, S.Filippo - Camaiore, Valdinievole Montecatini - Pescia

GIRONE C: Atletico Esperia - Luco, A.Galluzzo Oltrarno - Casellina, Audace Legnaia - S.Piero a Sieve, Fortis Juventus - Arezzo F.A., OlmoPonte - N.S.Chiusi, Pontassieve - Antella 99, Rignanese - N.P.Novoli, SociCasentino - Settignanese

GIRONE D: Albinia - Montespertoli, Atl.Etruria - Venturina, Castelfiorentino - Montelupo, Castiglioncello - Forcoli Valdera, Colligiana - Antignano, Gracciano - Armando Picchi, San Miniato Basso - Invicta Giovani Grosseto, S.C.Asta - Mazzola Valdarbia