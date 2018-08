Prenderà il via domenica 2 settembre la 35ª edizione della Coppa Toscana di Prima Categoria. Le 96 squadre iscritte sono state suddivise in 32 triangolari...



...con criteri di vicinorietà, che si affronteranno nell’arco di tre giornate, previste per il 2, il 9 e 19 settembre; le vincenti di ciascun triangolare accederanno al secondo turno (in programma per il 24 ottobre). Il terzo turno (ottavi di finale) è previsto per il 14 novembre, il quarto per il 30 gennaio 2019, il quinto (semifinali) per il 27 febbraio, infine la finalissima, in data da definire.

Queste le “gare 1” del primo turno:



Diavoli Neri Gorfigliano – Acquacalda S.Pietro Vico. Riposa: Pieve Fosciana

Serricciolo – Don Bosco Fossone. Riposa: Tirrenia 1973

Capezzano Pianore – Sp.Bozzano. Riposa: Torrelaghese

Ponte a Moriano – Folgor Marlia. Riposa: River Pieve

Tau Altopascio – Orentano. Riposa: Marginone 2000

Sanromanese Valdarno – Capanne. Riposa: Staffoli

Butese – Fornacette Casarosa. Riposa: Calci

S.Miniato – Certaldo. Riposa: Laiatico

Castiglioncello – Colli Marittimi. Riposa: Donoratico

Saline – Volterrana. Riposa: Geotermica

Academy Aud.Portoferraio – Massa Valpiana. Riposa: Scalino

Alberese – Fonteblanda. Riposa: Argentario

Manciano – Amiata. Riposa: S.Andrea

Gracciano – Quercegrossa. Riposa: Pianella

Fonte Belverde – Torrenieri. Riposa: S.Quirico

Bettolle – Virtus Chianciano Terme. Riposa: Torrita

Olimpic Sansovino – Lucignano. Riposa: Tegoleto

Valdichiana Calcio – Montagnano. Riposa: Alberoro

Fratta S.Caterina – Spoiano. Riposa: Viciomaggio

C apolona Quarata – Sulpizia. Riposa: Rassina

Ambra – Arezzo F.A. Riposa: Vaggio Piandiscò

San Clemente – I.C.Incisa. Riposa: Resco Reggello

Firenze Sud – Settignanese. Riposa: Pelago

Fiesole – Affrico. Riposa: Audace Legnaia

Ponte Rondinella Marzocco – Atl.Impruneta. Riposa: Cerbaia

Barberino V.Elsa – Chianti Nord. Riposa: Grevigiana

Rinascita Doccia – N.P.Novoli. Riposa: Piagge

Malmantile – Tavola Calcio. Riposa: Montelupo

Lanciotto Campi – Jolo. Riposa: C.F.2001

Vaianese – Prato 2000. Riposa: San Niccolò

Candeglia P.al Borgo – Galcianese. Riposa: Amici Miei

Casalguidi – Mezzana. Riposa: Int.le Monsummano.



Disputeranno “gara 2” le squadre che hanno riposato nel primo turno contro quelle che hanno perso (o pareggiato in casa) in “gara 1”.