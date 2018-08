Prenderà il via come previsto il prossimo 2 settembre, l’edizione 2018/19 della Coppa Italia Dilettanti per le società di Promozione. La competizione è articolata in...



...quattro turni che porteranno due squadre alla finalissima. Per quanto riguarda il primo turno,le partecipanti sono state suddivise in 16 triangolari, mentre a partire dai turni successivi si procederà per accoppiamenti in gara unica.

Le gare dei triangolari si svolgeranno domenica 2 e domenica 9 settembre e mercoledì 19 settembre. Il secondo turno (ottavi di finale) è in programma per il 24 ottobre, il terzo (quarti di finale) per il 21 novembre e il quarto (semifinali) per il 6 febbraio 2019. Da stabilire invece la data della finalissima.

Queste le “gare 1” dei triangolari previste per domenica 2 settembre:



Pontremolese – Pietrasanta. Riposa: Villa Basilica

Urbino Taccola – Un.Tempio Chiazzano. Riposa: Cascina

Atletico Etruria – Armando Picchi. Riposa: Fratres Perignano

Forcoli Valdera – Pecciolese. Riposa: Real Cerretese

Jolly Montemurlo – Lammari. Riposa: Larcianese

Montespertoli – Badesse. Riposa: Gambassi

Quarrata Olimpia – Viaccia. Riposa: Lampo

Sestese – Maliseti Tobbianese. Riposa: Athletic Calenzano

Venturina – Monterotondo. Riposa: Sp.Club Asta

Albinia – S.Donato Acli. Riposa: Aurora Pitigliano

Luco – A.G.Dicomano. Riposa: A.Galluzzo Oltrarno

Audax Rufina – Firenze Ovest. Riposa: C.S.Lebowski

Bibbiena – Pontassieve. Riposa: SociCasentino

Arno Castiglioni Laterina – Castelnuovese. Riposa: Terranuova Traiana

Mazzola Valdarbia – Chiantigiana. Riposa: Montalcino

Cortona Camucia – M.M.Subbiano. Riposa: N.S.Chiusi



Disputeranno “gara 2” le squadre che hanno riposato nel primo turno contro quelle che hanno perso (o pareggiato in casa) in “gara 1”.