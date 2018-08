Ufficiosamente si va verso lo “slittamento” della prima giornata del campionato di Serie D (idea 16 settembre 2018) ma tutto può ancora succedere. Oggi la Serie C deciderà...





...all’unanimità che i calendari saranno fatti l’8 settembre (dopo la decisione del Consiglio di Garanzia a sezioni unite sui ricorsi delle società di serie B circa la possibile ammissione al prossimo campionato) e l’inizio del campionato scivolerà a sabato 15 settembre. A quel punto cosa deciderà il presidente Cosimo Sibilia? Avanti tutta (venerdì o sabato i gironi e martedì i calendari per partire il 2 settembre) oppure indietro tutta (quell’idea del 16 settembre...).



L’unica cosa certa in questa “confusione” è che questo pomeriggio usciranno i calendari di Eccellenza, Promozione e Juniores Regionali da parte del CRT. Martedì prossimo la decisione del Consiglio di Garanzia del Coni su Badesse e Monteriggioni. Mercoledì altri calendari e nel prossimo fine settimana l’inizio dell’attività con la Coppa Italia e la Coppa Toscana.

Bel colpo Paolo Mangini!



Alessio Facchini