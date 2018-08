Ufficializzati gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza, che prenderà il via, con le gare di andata dei sedicesimi di finale, il prossimo 2 settembre...





...mentre il ritorno si svolgerà mercoledì 12 settembre. Le vincenti accederanno agli ottavi, in programma per mercoledì 26 settembre (in gara unica), mentre il 17 ottobre sarà la volta dei quarti, il 14 novembre le semifinali e il 9 gennaio è prevista la finalissima, sempre in gara unica.

Queste le gare del 2 settembre:



Montignoso – San Marco Avenza, Castelnuovo Garfagnana – Camaiore, Atletico Cenaia – Vorno, Cuoiopelli – San Miniato Basso, Atletico Piombino – Grosseto, Pro Livorno – Sporting Cecina, Castelfiorentino – Fucecchio, Valdinievole Montecatini – Ponte Buggianese, Colligiana – Poggibonsi, Nuova Foiano – Castiglionese, Baldaccio Bruni – Pratovecchio Stia, Rignanese – Antella 99, Zenith Audax – Fortis Juventus, Lastrigiana – Signa, Bucinese – Valdarno F.C., Grassina – Porta Romana Oltrarno.