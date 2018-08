Varie : I calendari di Under 17, Under 16 e Under 15 Inviato da Sonia Nuzzi 14 letture ) Sono stati ufficializzati nei giorni scorsi i calendari dei campionati Nazionali Giovanili Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie A e B. Tutte e tre le categorie...





...si compongono di 3 gironi da 13 squadre ciascuno e prenderanno il via domenica 9 settembre, per terminare giovedì 25 aprile 2019. Soste previste: 21 ottobre, 25 novembre, 10 e 31 marzo e 21 aprile (per quanto riguarda l’Under 17); 28 ottobre, 9 dicembre, 17 febbraio, 24 marzo e 21 aprile (per quanto riguarda l’Under 16); 28 ottobre, 9 dicembre, 17 febbraio, 24 marzo e 21 aprile (per quanto riguarda l’Under 15). La pausa natalizia è prevista dal 23 dicembre (compreso) al 6 gennaio (compreso).

Tre le squadre toscane impegnate, Fiorentina, Empoli e Livorno, in tutte e tre le categorie inserite nei rispettivi gironi A. Queste le gare della prima giornata:

UNDER 17

Empoli – Torino, Fiorentina – Cremonese, Juventus – Carpi, Lazio – Sassuolo, Parma – Genoa, Spezia – Livorno. Riposa: Sampdoria.

UNDER 16

Carpi – Juventus, Cremonese – Parma, Lazio – Livorno, Sampdoria – Spezia, Sassuolo – Fiorentina, Torino – Empoli. Riposa: Genoa.

UNDER 15

Carpi – Juventus, Cremonese – Parma, Lazio – Livorno, Sampdoria – Spezia, Sassuolo – Fiorentina, Torino – Empoli. Riposa: Genoa.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 22 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 22



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 22 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli