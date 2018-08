Nel pomeriggio intorno alle ore 17 (come da noi ampiamente previsto) il CRT ha pubblicato i gironi dei campionati dilettanti e giovanili. Vi rimandiamo al CU n.9 per conoscere...



... integralmente la divisione nelle varie categorie delle squadre ammesse. Tutto secondo pronostico (solo le Badesse al posto dell’Asta nel girone C del campionato di Promozione) per Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Qualche novità invece in Seconda soprattutto nelle province di Pistoia, Firenze e Prato. Le formazioni di Montale e Quarrata assieme a quelle del basso pratese vanno a giocare con le fiorentine, le nove pratesi si recano a giocare nel Mugello mentre tre formazioni della zona di Firenze Sud (Belmonte, Bagno a Ripoli, Floria 2000) assieme a quelle del Chianti giocheranno con le squadre senesi. Ufficializzati anche i gironi regionali Juniores, Allievi, Allievi B e Giovanissimi che ricalcano geograficamente quelli precedenti con i gironi a 17 per Allievi e Giovanissimi che riguardano il girone B (quello pisano – livornese – grossetano con la partecipazione di qualche squadra della provincia di Firenze. Dentro il CU n.9 anche gli accoppiamenti per Coppa Italia e Toscana. S’inizia il 2 settembre.



Alessio Facchini



Il C. U. n. 9 è scaricabile da https://toscana.lnd.it/