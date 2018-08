Procede spedita la macchina organizzativa del CRT. Domani mattina (sabato 11 agosto) la riunione per la ratifica dei gironi, lunedì mattina (lunedì 13 agosto) la Segreteria esamina...



... le decisioni prese e così prende corpo il Comunicato Ufficiale che uscirà lunedì pomeriggio con l’ufficializzazione di tutti i gironi dei campionati dilettanti e giovanili. Vediamo come saranno composti (ci potrebbero essere piccoli spostamenti decisi nella riunione in programma domattina) i gironi di Eccellenza e Promozione.



ECCELLENZA



Girone A: Cuoiopelli, Grosseto, San Miniato Basso, Atletico Piombino, San Marco Avenza, Castelfiorentino, Atletico Cenaia, Marina La Portuale, Castelnuovo Garfagnana, Ponte Buggianese, Fucecchio, Valdinievole Montecatini, Vorno, Camaiore, Pro Livorno Sorgenti, Sporting Cecina.

Girone B: Rignanese, Colligiana, Poggibonsi, Porta Romana, Fortis Juventus, Grassina, Valdarno, Baldaccio Bruni, Zenith Audax, Signa 1914, Castiglionese, Antella 99, Lastrigiana, Bucinese, Nuova Foiano, Pratovecchio Stia.



PROMOZIONE



Girone A: Larcianese, Sestese, Jolly Montemurlo, Quarrata Olimpia, Pietrasanta Marina, Maliseti Tobbianese, Lampo, A.Calenzano, Real Cerretese, Lammari, Pontremolese, Villa Basilica, Luco, Montespertoli, Viaccia, Tempio Chiazzano.

Girone B: Badesse, Pratovecchio Stia, Arno Castiglione Laterina, Chiantigiana, Audax Rufina, Pontassieve, Firenze Ovest, Marino Mercato Subbiano, Bibbiena, Castelnuovese, Cortona Camucia, Nuova Società Chiusi, Terranuova Traiana, Centro Storico Leboski, Dicomano, Soci Casentino.

Girone C: Gambassi, Urbino Taccola, Pecciolese, Fratres Perignano, Forcoli Valdera, Audace Galluzzo, San Donato Acli, Asta Taverne, Albinia, Monterotondo, Atletico Etruria, Cascina, Armando Picchi, Venturina, Mazzola Valdarbia, Montalcino



Da notare che nella prossima stagione inizieranno con punti di penalizzazione (da meno 1 a meno 7) le seguenti squadre: Colligiana (Eccellenza B), Zenith Audax (Eccellenza B), Porta Romana (Eccellenza B), Pietrasanta Marina (Promozione A), Sestese (Promozione A), Firenze Ovest (Promozione B). Inoltre inizierà con penalizzazione il Capezzano Pianore (Giovanissimi A).



Alessio Facchini