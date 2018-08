Paolo Mangini, presidente del Crt della Figc, dopo gli ultimi incontri avuti a Roma con l’Ufficio Legale della Federazione – Lega Nazionale Dilettanti, ha rotto gli indugi...



... Dal momento che non esiste ancora una data certa in cui verrà discusso il ricorso delle Badesse al Collegio di Garanzia del Coni circa la riscrittura della classifica del girone B del campionato di Eccellenza dopo la retrocessione della Sestese (alcuni paventano che la decisione non arrivi prima degli ultimi giorni di agosto), il presidente ha deciso di convocare per sabato 11 agosto il Consiglio del CRT e di ufficializzare attraverso la pubblicazione di un Comunicato Ufficiale (probabilmente lunedì 13 o martedì 14 agosto) gli organici dei campionati dilettantistici e giovanili della nostra regione. La decisione del presidente e dal Consiglio Direttivo è stata presa per difendere gli interessi di tutte le società della nostra regione che in caso contrario sarebbero state “bloccate” nella programmazione dell’attività da una vicenda che riguarda esclusivamente una sola società. Nello stesso tempo il presidente Paolo Mangini ha deciso che nell’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni verrà consegnata all’organo giudicante una memoria sull’intera vicenda e che, nel caso in cui le Badesse venissero riammesse in sovrannumero al girone B del campionato di Eccellenza, si procederà alla formazione di un girone di Eccellenza a 17 squadre e alla formazione di un girone di Promozione a 15 squadre, senza più alcun ripescaggio nelle varie categorie.



Alessio Facchini