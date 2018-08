Da questa mattina la Valdarno Football Club ha un nuovo presidente ed un nuovo organigramma societario che verrà comunicato nelle prossime ore.



Questo il comunicato ufficiale della società:



“La società Valdarno Football Club comunica l’avvenuto passaggio di consegna della presidenza del Club. Il presidente Dimissionario Gagliardo Gagliardi, ha cui và tutto il nostro ringraziamento per il lavoro egregio svolto in questi anni come presidente dell’Associazione Sportiva, lascia la carica a Simone Simoni che di fatto diventa dal 1 di Agosto 2018, il nuovo presidente della ASD Valdarno Football Club. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo organigramma con tutte le nuove cariche entranti.”



Un grosso in “bocca al lupo” a Simoni, imprenditore figlinese e a tutti i nuovi soci che verranno presentati prossimamente.



Fonte: sito valdarnofc