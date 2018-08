Eccellenza : Girone B in fermento per il ricorso delle Badesse! Inviato da Sonia Nuzzi 146 letture ) A quasi un mese dalla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.Toscana del 2 luglio scorso, fa ancora discutere la classifica definitiva del girone B...



...del campionato di Eccellenza.

Infatti la società Badesse Calcio srl ha presentato un ricorso al Collegio di garanzia del Coni, contro il Comitato Regionale Toscana FIGC/LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Polisportiva Bucinese ASD, chiedendo l’annullamento della classifica definitiva del suddetto campionato, che ha posizionato la Badesse Calcio al 15° posto e della nuova classifica definitiva del medesimo campionato di Eccellenza, nella parte in cui, collocando la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica (a seguito della retrocessione disposta dal TFN con decisione n. 72 del 19 giugno 2018), ha posizionato la Badesse Calcio SD al 14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e Bucinese. La Badesse calcio ricorre anche contro tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi compresi i dinieghi espressi dal Presidente del Comitato Regionale Toscana con provvedimenti del 10 e 13 luglio 2018 sull’istanza, avanzata dalla società Badesse in data 6 luglio 2018, di ammissione anche in sovrannumero al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2018/2019 , oppure la disputa, in un tempo congruo, di una gara di spareggio play-out tra Badesse e Bucinese.

Al momento non sappiamo quando il ricorso verrà esaminato (si parla del 7-8 agosto), ma quel che è certo è che la situazione del girone B di Eccellenza è ancora passibile di modifiche.

Sembra che la tesi della società Badesse Calcio, rappresentata ai massimi livelli dall'avvocato Eduardo Chiacchio, punti su un vizio formale del C.R.T. per aver fatto disputare i play-out prima di conoscere la sentenza riferita alla Sestese Calcio.







