Ora è ufficiale: le nostre indiscrezioni sono state confermate in pieno ed è arrivata la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n.6 della Corte d’Appello Federale:...



...la Pol. Firenze Ovest ASD dovrà scontare una penalizzazione di 7 punti nella prossima stagione sportiva 2018/19, nel campionato di Promozione.

Nello stesso comunicato sono stati ratificati i parziali accoglimenti dei restanti appelli, fra i quali:



la riduzione della squalifica da 2 a un anno e la riduzione dell’ammenda (da 10.000,00 euro a 5.000,00) del calciatore Nicolò Terrafino; la riduzione dell’ammenda (da 35.000,00 euro a 20.000,00) per il presidente Piero Colzi.



Nel medesimo comunicato sono stati ufficializzati altri provvedimenti, come i parziali accoglimenti dei ricorsi presentati dai signori Tommaso Zepponi e Massimo Colucci (entrambi co-presidenti e legali rappresentanti dell’ASD Grassina), che hanno ottenuto la riduzione dell’ammenda (da 30.000,00 euro a 15.000,00 euro) ; e del signor Enrico Gutili (allenatore della Sestese Calcio SSD), che ha ottenuto la riduzione della squalifica (da 5 anni a 4 anni) e dell’ammenda (da 70.000,00 euro a 30.000,00).