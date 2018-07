Regionali : Non c’è spazio per i ripescaggi, tutte iscritte! Inviato da Sonia Nuzzi 33 letture ) Non si è liberato nessun posto negli organici dei campionati regionali: infatti, tutte le squadre aventi diritto, delle categorie Juniores, Allievi, Allievi B e Giovanissimi Regionali...



...si sono regolarmente iscritte, non lasciando posti vacanti a disposizione per eventuali ripescaggi. L’unica “anomalia” dei prossimi organici potrebbe essere rappresentata dalla composizione di un girone a 17 squadre, sia negli Allievi che nei Giovanissimi, nel caso (al momento poco probabile) in cui il Gavorrano non venga ripescato in Serie C.

Intanto sono state ufficializzate le date d’inizio dei suddetti campionati: gli Juniores prenderanno il via sabato 8 settembre, gli Allievi B sabato 15, infine Allievi e Giovanissimi domenica 23 settembre.







