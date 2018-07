Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Banner SX

















Speciali : Gli allenatori della prossima Primavera 1 e non solo... Inviato da Sonia Nuzzi 41 letture ) Ha ormai preso il via la nuova stagione anche per le squadre giovanili delle società professionistiche. Ecco un rapido riepilogo degli allenatori che si occuperanno delle squadre...



...Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15.



ATALANTA

E' stato reso noto con un comunicato sul sito internet dell'Atalanta Bergamasca Calcio, l'organigramma tecnico del Settore Giovanile del club nerazzurro. Conferme in blocco per quanto riguarda gli allenatori, a partire dalla Primavera 1 con Massimo Brambilla alla guida. Classe '2001 che si cimenteranno anche nel campionato Berretti, con Stefano Lorenzi che sarà per il 2° anno consecutivo il tecnico. Under 17 Serie A e B che, dopo aver sfiorato per due anni di fila lo scudetto (Classe '2000 sconfitti dall'Inter, classe '2001 dalla Roma), vedranno ancora Giovanni Bosi alla guida, mentre Under 16 affidati a Marco Zanchi, e classe '2004 ossia Under 15 Serie ad Andrea Di Cintio.



CAGLIARI

E' stato ufficializzato l'organigramma tecnico per quanto riguarda la stagione 2018/2019 per il settore giovanile isolano. Conferma per Max Canzi dopo la promozione in Primavera 1 dei rossoblu e quarto anno consecutivo alla guida dell'Under 19 del club sardo. Per quanto concerne l'Under 17 Serie A e B è stata affidata a Martino Melis, che assumerà il doppio incarico essendo già Responsabile Tecnico, mentre Luigi Lavecchia è il nuovo allenatore dei classe '2003 che disputeranno il campionato Under 16 Serie A e B. Infine l'Under 15 Serie A e B (classe '2004) che saranno guidati da Daniele Zini, ex responsabile del Settore Giovanile del Pontedera.



CHIEVO VERONA

Paolo Mandelli è il nuovo allenatore della Primavera del Chievo Verona. Ad annunciarlo è la stessa società gialloblu attraverso un comunicato sul proprio portale. Mandelli nella scorsa stagione ha allenato i classe '2002 del Sassuolo nel campionato Under 16 Serie A e B, con i neroverdi eliminati ai quarti di Finale dall'Inter, poi Campione d'Italia nella Finale Scudetto contro la Juventus. Il tecnico raccoglie al Chievo Verona l'eredità di Lorenzo D'Anna, ora tecnico della prima squadra.



EMPOLI

Per la “Primavera” è arrivata la riconferma di Lamberto Zauli che molto bene ha fatto la stagione appena terminata potando la squadra alla vittoria del Campionato “Primavera 2” e valorizzando giovani di interessante prospettiva. Quanto alle altre, Under 17 Serie A e B affidata a Rosario Pergolizzi, mentre la classe '2003 ossia l’Under 16 Serie A e B saranno allenati da Antonio Buscè, infine Under 15 Serie A e B affidati a Nicola Magera, lo scorso anno allenatore dei “Giovanissimi A” 2004 della Sampdoria.



FIORENTINA

Sarà ancora Emiliano Bigica al timone della Primavera della Fiorentina. Il tecnico barese, ex giocatore viola, aveva infatti stipulato un contratto biennale con la società gigliata e l’ottima annata disputata dai suoi ragazzi, conclusa con il secondo posto in campionato dopo la sconfitta contro l’Inter nella finalissima, non pone minimamente in dubbio la continuità del suo lavoro.



GENOA

Il direttore responsabile del settore giovanile rossoblù Michele Sbravati, ha confermato anche per la prossima stagione Carlo Sabatini come allenatore della Primavera.



JUVENTUS

La Juventus ufficializza Francesco Baldini come nuovo allenatore della Primavera. Il tecnico è reduce dalla superba esperienza alla guida dell'Under 17 della Roma, conclusasi con lo Scudetto di categoria vinto sull'Atalanta, poco meno di un mese fa. Baldini succede alla guida della Primavera dei bianconeri ad Alessandro Dal Canto (passato nel frattempo alla prima squadra dell’Arezzo); anche per lui si tratta di un ritorno alla Juventus.



INTER

E' stato presentato alla stampa nei giorni scorsi il nuovo allenatore della Primavera dell'Inter Armando Madonna. Il tecnico dei Campioni d'Italia è stato introdotto dal Responsabile del Settore Giovanile nerazzurro Roberto Samaden, che su inter.it traccia un bilancio della stagione da poco conclusa, dall'addio di Stefano Vecchi (che guiderà il Venezia in Serie B) all'arrivo del nuovo allenatore. Inter che ha confermato il resto dell'organigramma che ha portato ben 2 Scudetti oltre alla Primavera, ossia Under 16 Serie A e B (con Walter Bonacina allenatore) e Under 15 Serie A e B (con Paolo Annoni in panchina). Novità invece per l'Under 14, con Christian Chivu nuovo tecnico.



MILAN

Tranne Alessandro Lupi, che dovrebbe rimanere sulla panchina della Primavera, il Milan ha cambiato quasi tutti gli allenatori del settore giovanile. A Gianluca Polistina è stata affidata la squadra Under 15, mentre Tino Borneo lavorerà all’attività di base. Il tutto sotto la supervisione di Mario Beretta (ex allenatore, fra le altre, di Parma e Siena e reduce dall’esperienza al vivaio del Cagliari), che è approdato alla società rossonera per occupare il ruolo che è stato, per anni, dell’ex rossonero Filippo Galli.



NAPOLI

Il Napoli si prepara a sciogliere le ultime riserve, prima di annunciare il nome del tecnico che guiderà la Primavera azzurra nella stagione 2018-19. I rumors che stanno circolando con insistenza negli ultimi giorni stanno per concretizzarsi con l’annuncio da parte del club partenopeo: sarà infatti Roberto Baronio il nuovo allenatore della formazione Under 19 del club di Aurelio De Laurentiis. Dopo aver guidato le Nazionali Under 18 e 19 e aver condotto la Primavera del Brescia nell’ultima stagione, Baronio è pronto a sposare un nuovo progetto che lo vedrà ancora una volta a contatto col mondo del calcio giovanile.



PALERMO

Il responsabile del Settore Giovanile rosanero Sandro Porchia ha confermato allenatore della Primavera Giuseppe Scurto, che si è aggiudicato, insieme ai suoi ragazzi, la prima edizione della “Supercoppa Primavera 2”, sconfiggendo a Coverciano il 16 maggio scorso il Novara Calcio per 1-0.



ROMA

Ufficializzato lo staff tecnico del settore giovanile giallorosso: con la Primavera lavorerà ancora Alberto De Rossi, alla sua 25’ stagione con le giovanili della capitale, da 15 al timone della Primavera. Sandro Tovalieri sarà ancora l’allenatore dell’Under 17, mentre Antonio Rubinacci guiderà l’Under 16; infine Coppitelli si occuperà dell’Under 15.



SAMPDORIA

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano che Giovanni Invernizzi assume la carica di responsabile tecnico del Settore Giovanile, mentre la Primavera risponderà alla direzione tecnica della prima squadra. Allenatore sarà ancora Simone Pavan, alla guida della squadra dal novembre 2017 (quando sostituì Massimo Augusto).



SASSUOLO

E' Stefano Morrone il nuovo allenatore della Primavera del Sassuolo. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde con un comunicato sul proprio portale. Morrone dopo aver vinto Scudetto e Supercoppa Berretti, con il tricolore arrivato nella Finale contro il Torino, nel torneo riservato alle società di Serie A e B, si appresta a raccogliere l'eredità di Felice Tufano. La panchina della Berretti è stata invece affidata a Simone Barone, campione del Mondo 2005 con la maglia azzurra.

Intanto arriva in neroverde Luigi Piangerelli (reduce dal doloroso fallimento del Cesena), per assumere l’incarico di responsabile dell’Attività di Base. Lavorerà a stretto contatto con Francesco Palmieri occupandosi principalmente delle formazioni che vanno dai Primi Calci ai Giovanissimi Regionali Under 14.Piangerelli sarà coadiuvato da Umberto Piazza che sarà il coordinatore dell’Attività di Base con particolare riferimento alle fasce di età più piccole.



TORINO

Il Torino Fc, ufficializza il rinnovo di Federico Coppitelli come tecnico della Primavera granata fino al 30 Giugno 2020. L'allenatore alla guida dell'Under 19 granata ha conquistato nella stagione appena conclusa la Coppa Italia di categoria, battendo nella doppia Finale il Milan.



UDINESE

Novità in casa bianoconera: sarà l'ex mister della Primavera dell'Entella David Sassarini, 46 anni, il nuovo allenatore della Primavera friulana. Intanto dal 1° luglio 2018 è partita la nuova Udinese Academy, un progetto interamente rinnovato rispetto al passato e gestito “in house” da Udinese Calcio. Un network sportivo, attraverso il quale rafforzare il know how tecnico del club, scoprire i talenti del futuro, fornire strumenti tecnici e didattici alle squadre e agli allenatori.





Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 20 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 20



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 20 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti