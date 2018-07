Seconda Cat. : Ripescaggi - Ecco la graduatoria per la Seconda Inviato da Fulvio Brandigi 45 letture ) Per i quattro posti ancora a disposizione in Seconda Categoria è stata pubblicata dal Crt la graduatoria delle squadre aventi diritto. Le formazioni che, se lo vorranno, possono partecipare...



... al prossimo campionato sono nell’ordine Morianese, Calcio Casciana Terme Lari, Badia a Roti e Sporting Arno. In caso di rinunce si proseguirà nell’ordine con Retignano, Euro Calcio, Rio Marina, Floriagafir, Rispescia, Impruneta Tavarnuzze, Pol. Attuoni Avenza e Piano di Conca.



