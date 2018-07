Seconda Cat. : Ripescaggi - Ancora quattro posti in 2ª cat. Inviato da Fulvio Brandigi 26 letture ) Chiuse le iscrizioni on line, si confermano tutte le indiscrezioni da noi pubblicate. Stasera il Consiglio Direttivo della Toscana darà il via ufficiale alla pubblicazione di una nuova graduatoria...



... di merito per la Seconda Categoria. Ci sono infatti ancora quattro posti da assegnare in questo campionato. Domani dovrebbe essere quindi pubblicata la nuova classifica e verificata la partecipazione delle squadre aventi diritto.



Alessio Facchini







