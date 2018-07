E’ stata ufficializzata nei giorni scorsi, dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la data d’inizio dei campionati Under 17, 16 e 15...



...Serie A e B. Stagione 2018/2019 che prenderà il via domenica 9 Settembre con la 1ª giornata.

Stessa data ovviamente anche per quanto riguarda i due campionati Under 17 e Under 15 Serie C, mentre non è stato ancora fissato il calcio d’inizio per il campionato sperimentale Under 16 Serie C.