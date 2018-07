A quarantotto ore dalla chiusura delle iscrizioni in Prima Categoria, sembrano certe tre rinunce (Olimpia Firenze, Olimpia Palazzolo, Bibbienese) mentre le altre squadre...





...ancora non iscritte (Marginone, San Miniato, Amici Miei, Spoiano, Viciomaggio, Vaianese e Torrita) non dovrebbero avere problemi a completare l’iscrizione. In caso di tre rinunce, sarebbero il Malmantile, assieme a Rinascita Doccia e Chianciano, a salire in Prima Categoria mentre risulterebbero oltre 15 i posti a disposizione per la Seconda Categoria.



Alessio Facchini