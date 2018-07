Serie D : Ripescaggi - Poche le “chances” per la Rignanese! Inviato da Sonia Nuzzi 37 letture ) Potrebbero, allo stato delle cose, essere cinque o sei (dipende dalla posizione dell’Avellino) i posti a disposizione in serie D per le società che hanno fatto...



...domanda per il ripescaggio. Posizioni che scaturiscono dai quattro o cinque posti per completare l’organico della serie C e dai due esistenti in serie D per arrivare alle 192 squadre iscritte. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 20 luglio 2018 quando si sapranno le decisioni della Covisoc D su quante squadre non sono ancora in regola per la partecipazione al prossimo campionato di serie D ma tutto lascia pensare che la strada della Rignanese per il ripescaggio in serie D (nei prossimi giorni saranno pubblicate le classifiche per le squadre che hanno fatto domanda e si capirà la posizione ufficiale della società biancoverde), sia decisamente ardua.



Alessio Facchini







