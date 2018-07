Dilettanti : Ripescaggi - In 1ª Cat. rinuncia l’Olimpia Palazzolo, tocca al Chianciano Inviato da Fulvio Brandigi 38 letture ) L’Olimpia Palazzolo rinuncia ufficialmente alla Prima Categoria. Il ds Silvano Berti si dice dispiaciuto ma convinto che per i problemi legati all’impiantistica sportiva...



... la rinuncia fosse l’unica decisione da prendere. Quando sarà concluso il campo sportivo, tornerà a far parlare di sé l’Olimpia Palazzolo, ne siamo certi. Al posto dell’Olimpia Palazzolo, va in Prima Categoria il Chianciano mentre buone “chanches” di ripescaggio ci sarebbero anche per il Malmantile che attende notizie da Bibbiena. In Seconda crescono le squadre da ripescare, fino all’Antares (quattordicesima nella classifica dei ripescaggi) ci dovrebbe essere posto per tutti gli aventi diritto. Martedì 31 Luglio sarà invece un giorno importante non solo per il Firenze Ovest ma anche per il Pieve Fosciana. Se la Commissione d’Appello Federale confermerà la retrocessione in Prima Categoria del Firenze Ovest, vista la rinuncia dell’avente diritto Olimpia Palazzolo, sarà il Pieve Fosciana a salire in Promozione con conseguenti ripescaggi di una squadra per ciascuna categoria.



Alessio Facchini







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 21 utenti online



Iscritti: 1

Semplici visitatori: 20



harry, Altro... utenti onlineIscritti: 1Semplici visitatori: 20 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli