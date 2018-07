Regionali : Ecco gli organici definitivi per la prossima stagione! Inviato da Sonia Nuzzi 34 letture ) Salvo possibili rinunce che si sapranno non prima di sabato 21 luglio 2018, ecco le squadre che hanno diritto a partecipare ai campionati regionali 2018/19. Quasi definitiva la...



...notizia della partecipazione dell’Olimpia Firenze al campionato Allievi B, decisa la partecipazione del Gavorrano in sovrannumero ai campionati regionali allievi e giovanissimi.



JUNIORES REGIONALI

Girone di Merito (16 squadre): Lastrigiana, Grassina, Pro Livorno Sorgenti, Sestese, A.Cenaia, Larcianese, Porta Romana, Rinascita Doccia, San Marco Avenza, Cuoiopelli, Fucecchio, Urbino Taccola, Bibbiena, Affrico, Grosseto, Cascina



Gironi B – C – D (48 squadre): Montecatini Vadinievole, Rignanese, Colligiana, Maliseti Tobbianese, Antella ’99, Settignanese, Olmo Ponte Arezzo, Audace Galluzzo, San Piero a Sieve, Montespertoli, Albinia, Atletico Carrara, Forcoli Valdera, Candeglia Porta al Borgo, Galcianese, Arezzo F.A., Castiglioncello, San Filippo, Atletico Lucca, Migliarino Vecchiano, Zenith Audax, Lammari, Poggio a Caiano, San Miniato Basso, Pescia, Don Bosco Fossone, Mezzana, Camaiore, Audace Legnaia, Lanciotto Campi, Pontassieve, Fortis Juventus, Luco, Esperia San Donnino, Casellina, N.S.Chiusi, Novoli, SociCasentino, Castelfiorentino, Asta, Venturina, Gracciano, Armando Picchi, Montelupo, Mazzola Valdarbia, Invicta Grosseto, Atl.Etruria, Antignano.



ALLIEVI REGIONALI

Girone di Merito (16 squadre): Scandicci, Olimpia Firenze, Sestese Calcio, Tau Calcio, S.M.Cattolica Virtus, Aquila Montevarchi, Maliseti Tobbianese, Atletico Lucca, Sporting Arno, Pro Livorno Sorgenti, Rinascita Doccia, Fcg Floria 2000, Margine Coperta, Forcoli Valdera, Lastrigiana, Zenith Audax.



Gironi B – C – D (49 squadre, 2 gironi a 16 e 1 girone a 17): Gavorrano (in sovrannumero), Bibbiena, Capostrada Belvedere, Castiglionese, Audace Galluzzo, Giovanile Amiata, Atletica Castello, , Rignanese, Sporting Cecina, Pisa Ovest, Giovani Granata Monsummano, Pol.90, Forte dei Marmi 2015, Bellaria Cappuccini, Ponsacco, San Donato Tavarnelle, Oltrera, Venturina, Colline Pisane, Armando Picchi, Montelupo, Gracciano, Nuova Grosseto Barbanella, Castelfiorentino, San Miniato, Affrico, Sangiovannese, Firenze Ovest, Impruneta Tavarnuzze, Olmo Ponte, S.Firmina, Belmonte A.G., Valdarno, Fortis Juventus, Casellina, Settignanese, Giovani Fucecchio 2000, Navacchio Zambra, Coiano S.Lucia, Massese, Jolly Montemurlo, S.Maria, Capezzano Pianore, Casrelnuovo Garfagnana, Lido di Camaiore, Poggio a Caiano, Don Bosco Fossone, Sinalunghese, A.Piombino.



ALLIEVI B REGIONALI

Girone Unico (16 squadre): S.M.Cattolica Virtus, Sestese, Tau Altopascio, Fcg Floria 2000, Scandicci Calcio, Zenith Audax, Bibbiena, Maliseti Tobbianese, Gracciano, Olimpia Firenze, Sporting Arno, Affrico, Navacchio Zambra, Fortis Juventus, Capezzano Pianore, Atletico Lucca.



GIOVANISSIMI REGIONALI

Girone di Merito (16 squadre): Sestese, Tau Altopascio, Aquila Montevarchi, Cattolica Virtus, Scandicci Calcio, Margine Coperta, Olimpia Firenze, Lastrigiana, Fgc Floria 2000, Sporting Arno, Zenith Audax, Bibbiena, Maliseti Tobbianese, Navacchio Zambra, Fortis Juventus, Capezzano Pianore.



Gironi B – C – D (49 squadre, 2 gironi a 16 e 1 girone a 17): Gavorrano (in sovrannumero), Mazzola Valdarbia, Mezzana, Affrico, Capostrada Belvedere, Sangiovannese, Novoli, Bagno a Ripoli, Sporting Cecina, Forte dei Marmi 2015, Oltrera, Ponte 2000, Spartaco Banti Barberino, Poggibonsese, Fornacette Casarosa, Venturina, Forcoli Valdera, Montelupo, Pro Livorno Sorgenti, Bellaria Cappuccini, Armando Picchi, Stella Rossa, S.Maria, Giovani Fucecchio 2000, San Miniato, Lanciotto Campi, Olmo Ponte, Rinascita Doccia, S.Firmina, Gracciano, Impruneta Tavarnuzze, Audace Galluzzo, Atletica Castello, Settignanese, Sinalunghese, Pietà 2004, Atletico Lucca, Aullese, Montecatini Murialdo, Oratorio Nazz.Carrara, Lido di Camaiore, Versilia, Olimpia Quarrata, Giovani Granata Monsummano, Jolly Montemurlo, Giovani Via Nova, Coiano S.Lucia, Audax Rufina, Isolotto



Alessio Facchini











