Dilettanti : Ripescaggi: Rinascita Doccia verso la Prima, 13 posti in Seconda Inviato da Sonia Nuzzi 170 letture ) La quasi rinuncia dell’Olimpia Firenze, squadra autogestita, per i costi derivati da trovare un campo per gli allenamenti e le partite interne, consente al Rinascita Doccia...



... (prima squadra nella classifica dei ripescaggi) di avvicinarsi prepotentemente alla Prima Categoria.

In caso di ulteriori posti (lunedì ci sarà la decisione dell’Olimpia Palazzolo) toccheranno nell’ordine al Chianciano e al Malmantile. In Seconda categoria ecco, allo stato delle cose, le squadre che dovrebbero rinunciare: Sagginale, Rifredi 2000, Real Vinci (da confermare), Aquila S.Anna, Cerbaia, Sporting Forte dei Marmi, Atletico Firenze (fusione con l’Esperia in Terza), Roccastrada, La Briglia Misericordia Vaiano, Athletic Sesto (fusione con il Calenzano appena ratificata), Olimpia Firenze, Borgo a Mozzano (squadra presente nelle prime posizioni per il ripescaggio), Spazzavento (squadra presente nelle prime posizioni per il ripescaggio). Vi terremo informati quando avremo ulteriori notizie.



Alessio Facchini







