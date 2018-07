Dilettanti : Cambi al vertice in due società fiorentine Inviato da Sonia Nuzzi 114 letture ) Non solo movimenti di allenatori e giocatori in questo luglio dal meteo incerto; cambiano anche i presidenti di alcune importanti e storiche società fiorentine.



E’ il caso, ad esempio, del Porta Romana, dove è imminente l’insediamento di Lorenzo Taiti, ex direttore generale dell’area sportiva, nel ruolo di massima carica del club, al posto di Claudio Terrazzi.

Cambio al vertice anche al Casellina, dove sale alla presidenza l’avvocato Federico Bagattini, anche se l’ex numero uno Giovanni Bellosi continuerà a mantenere un ruolo fondamentale all’interno della società biancorossa.







