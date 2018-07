La Baldaccio Bruni Anghiari ha scelto l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione. A guidare il team biancoverde nel campionato di Eccellenza Toscana...





...2018-2019 sarà Daniele Chiarini. Il nuovo tecnico ha sposato il progetto proposto dalla società tiberina e ha siglato l’accordo con i massimi dirigenti anghiaresi. Chiarini ha vissuto le prime esperienze in panchina guidando, a campionato in corso, Pianese e Badesse. Il neo mister della Baldaccio Bruni è stato in passato calciatore professionista nel ruolo di difensore ed ha vestito nella sua carriera le maglie di numerosi club: ha esordito nella stagione 1996-1997 in Serie A con la Fiorentina, ha poi proseguito la sua avventura con Arezzo, Udinese, Montevarchi e Faenza per poi disputare due stagioni nella Scottish Premier League con Dundee Utd e Patrick Thistle. Tornato in Italia nel 2004 ha militato negli anni successivi con Martina, Arezzo, Pisa, Lucchese, Sangiovannese, Pordenone, Arezzo, Riccione e Pianese.

Chiarini (39 anni da poco compiuti) guiderà la Baldaccio Bruni Anghiari a partire dalla preparazione estiva e ha fin da subito espresso la sua voglia di cominciare la nuova avventura. “E’ una importante opportunità per me e sono davvero felice e motivato. Nelle due precedenti esperienze da allenatore – ha spiegato il nuovo allenatore biancoverde - ero subentrato a stagione in corso, mentre ad Anghiari avrà la possibilità di guidare la squadra fin dalla preparazione estiva. Mi piace il progetto e parlando con i dirigenti ho capito che la Baldaccio è una società seria in cui poter lavorare al meglio. Non vedo l’ora di iniziare”.

Di pari passo con la scelta del nuovo allenatore sono arrivate anche le conferme dei difensori Angiolucci e Zurli.