Torna in pista, anzi, in panchina, dopo un periodo di assenza trascorso fra aggiornamenti tecnici e collaborazioni radio-televisive, un ex giocatore con un passato importante...





...e tuttora molto amato e stimato dai suoi ex tifosi, fra i quali quella della Fiorentina, ovvero Renato Buso.

La notizia è ormai di qualche giorno fa: Buso sarà l’allenatore della Sangiovannese, ma l’ufficializzazione, con tanto di presentazione in pompa magna in un contesto molto prestigioso, avverrà dopodomani, venerdì 13 luglio, nella Sala Conferenze del Comune di San Giovanni Valdarno, a partire dalle ore 18.00.

Una novità importante per la società valdarnese, che si radunerà il prossimo 27 luglio per iniziare la preparazione per la nuova stagione e sabato 4 agosto disputerà la prima amichevole contro il Poggibonsi.