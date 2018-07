Quello uscito in edicola ieri, martedì 10 luglio, è l’ultimo numero stagionale cartaceo di Calciopiù, ma in attesa del ritorno in edicola, previsto per il prossimo 4 settembre,





...tutto quello che di rilevante accadrà nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile, lo potrete trovare su questo sito.

Inoltre daremo volentieri spazio a comunicati stampa o notizie varie provenienti direttamente dalle società sportive che ce ne vorranno mettere al corrente.



Buona estate, calcistica e non, a tutti!