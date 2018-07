Finalmente arriva la certezza: gli Allievi del Ponsacco e i Giovanissimi del Mezzana possono festeggiare la partecipazione al prossimo campionato regionale!







C'era incertezza per la sorte delle due squadre, visto che il Gavorrano, retrocesso dalla Serie C, avrebbe potuto occupare il posto delle suddette società. Invece, seguendo un percorso già tracciato in altre occasioni, il Gavorrano verrà ammesso in organico in sovrannumero (in pratica come 65ª squadra), lasciando anche a Ponsacco e Mezzana la possibilità di partecipare ai prossimi campionati regionali.

Si verificherà quindi la possibilità di avere un girone (non quello di merito) a 17 squadre, salvo mancata iscrizione di qualche altra società che al momento ne avrebbe diritto.