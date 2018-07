Tante conferme e alcune importanti novità nello staff tecnico del Giovani Granata Monsummano, chiamato al salto di qualità durante la prossima stagione...



...la prima annata tra le 4 società Satellite in Italia del Torino Calcio. Proprio nella logica di stretta affiliazione con il club piemontese nasce la figura del responsabile della tecnica individuale (per le categorie Allievi e Giovanissimi) e del Pti (Potenziamento tecnico individuale) per Esordienti e Pulcini: saranno Alessandro Ricci e Mario Serino a svolgere un ulteriore allenamento settimanale con esercizi personalizzati e a gruppi di massimo cinque ragazzi. Tornando ai condottieri delle diverse annate, il primo campionato regionale degli Allievi A sarà guidato dal confermatissimo Andrea Taddei, mentre Carlo Marchi resta sulla panchina degli Allievi B. La novità riguarda i Giovanissimi Regionali: arriva a Monsummano Gianluca Tucci. Andrea Zei e Carlo Fascetti saranno al timone dei Giovanissimi B. Le new entry Bruno e Fabbri saranno i mister degli Esordienti A, per i vari gruppi degli Esordienti B ci sono le conferme di Giuseppe Laratta, Giulio Rossi, Michele Ercolini, Stefano Maglione e Mario Serino. Quindi i più piccoli: dai Pulcini secondo anno alle Prime Leve (ben 11 squadre) la dirigenza dei Giovani Granata ha inserito cinque nuovi istruttori: Meccariello, Melani, Orlandini, Romani e Diolaiuti. Restano al loro posto nella Scuola Calcio Luca Sonnoli, Rodolfo Salvestrini, Federico Caponi, Samuele Nannini, Alessio Avidano, Alberto Malucchi e Lorenzo Goti. Preparatori dei portieri sono Stefano Giovacchini (settore giovanile) e Domenico Perlongo (scuola calcio) . Non cambiano poi i vertici della società con sede al centro sportivo “Loik” di piazza Gentili: dal presidente Paolo Arbi ai vicepresidenti Massimo Goti e Junior Grilli, dal direttore generale Paolo Fascetti al direttore sportivo (e responsabile del progetto Torino) Carlo Pucci, fino ai responsabili della scuola calcio Alessandro Pellegrini e Marco Ghera.