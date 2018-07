Serie D : Ecco le squadre che hanno fatto domanda per essere ripescate Inviato da Fulvio Brandigi 28 letture ) Scaduto alle ore 14 il termine per fare domanda di ripescaggio in serie D, ecco le squadre che hanno presentato domanda. RETROCESSE SERIE D (13): Alto Tavoliere, San Severo...



... Anzio, Calcio Montebelluna, Castelvetro, Correggese, Fabriano, Grumellese, Jesina, Lumezzane, Nuorese, Rignanese, Varese, Varesina (nelle prime tre posizioni della classifica dovrebbero esserci Montebelluna, Correggese e Lumezzanese, Rignanese dal quinto posto in poi, quindi per essere ripescata la squadra toscana dovrebbero esserci come minimo dieci posti).



PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA (6): Agropoli, Busto 81, Cannara, Città S.Agata, Classe, Villafranca

Da notare che la prima squadra eventualmente “ripescata” sarà una retrocessa dalla serie D, a seguire una perdente degli spareggi fra le seconde di Eccellenza.



Alfa







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 34 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 34



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 34 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli