Palazzo : Ancora un mese di passione per le decisioni della Corte d’Appello Federale Inviato da Sonia Nuzzi 24 letture ) Dopo le decisioni prese dal Tribunale Nazionale Federale, la Corte d’Appello Federale discuterà martedì 31 Luglio 2018 i reclami di società (Firenze Ovest) e tesserati...



...(giocatori e allenatori) che non hanno “patteggiato” in primo grado. Proprio in queste ore le società e i tesserati interessati stanno ricevendo le convocazioni da parte dell’organo giudicante.



