Con la sempre più probabile rinuncia a tutta l'attività giovanile da parte dell'Olimpia Firenze, che sarebbe una sconfitta per tutti ma soprattutto per l'intero movimento calcistico





...regionale, si è innescato il meccanismo dei ripescaggi per occupare i posti lasciati liberi dalla prestigiosa società fiorentina, sul punto di essere costretta ad abbandonare l’attività per le note vicende legate all’utilizzo del campo sportivo “Cerreti” di viale Fanti.

Il posto dell’Olimpia Firenze negli Allievi Elite sarà preso dal Bellaria Cappuccini, che ha la migliore posizione nella Coppa Disciplina rispetto alle altre due squadre classificate al secondo posto nei gironi regionali (Affrico e Giovani Fucecchio 2000). Al posto del Bellaria Cappuccini nel Campionato Regionale Allievi viene “ripescato” il Ponsacco 1920 (in settimana, dopo il reclamo della società pisana, nel Comunicato Ufficiale della Figc è stata pubblicata la nuova Coppa Disciplina che vede il Ponsacco superare l’Aullese). Per gli Allievi B Regionali il posto dell’Olimpia Firenze viene preso dal Lanciotto Campi che ha la migliore posizione nella Coppa Disciplina rispetto al Venturina che ora rimane la prima squadra avente diritto al ripescaggio, in caso di una nuova rinuncia. A beneficiare della rinuncia dell’Olimpia Firenze nel campionato Giovanissimi Regionali sarà l’Atletico Lucca che quindi prenderà parte al girone di merito, avendo una migliore situazione nella Coppa Disciplina rispetto a Lanciotto Campi (primo escluso) e a Venturina (terzo nella Coppa Disciplina fra le seconde classificate). A sostituire l’Atletico Lucca nel campionato regionale giovanissimi, ci sarà invece il Mezzana, primo per la Coppa Disciplina fra le squadre escluse.



L’elenco completo delle squadre partecipanti ai campionati regionali 2018/19 è presente sia sull’edizione cartacea che su quella online di Calciopiù, entrambe disponibili da stamani.